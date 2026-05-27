Solomon sì, ma con lo sconto. I dubbi che bloccano la Fiorentina

Un discorso sul rapporto costo/beneficio. E' quello che la Fiorentina sta facendo per Manor Solomon, esterno offensivo che è arrivato a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dubbio fisico

Qualche dubbio fisico su di lui c'è per procedere con l'acquisto. Possibile che si cerchi uno sconto, perché comunque (specialmente con Grosso in panchina) di esterni ne potrebbero servire.

Tottenham

A riportare queste notizie sull'israeliano, il cui cartellino è ancora di proprietà del Tottenham, è La Nazione.