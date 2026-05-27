Solomon: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo, la Fiorentina tornerà dove merita. Grazie per il supporto, a presto"

Il calciatore della Fiorentina Manor Solomon non ha ancora ben chiaro il suo futuro: il club ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, ma non ci sono novità in merito. Intanto l'esterno israeliano ha ringraziato tramite un messaggio su Instagram.

“La Fiorentina tornerà dove merita di stare”

“Quando sono arrivato qui qualche mese fa, avevamo un obiettivo chiaro e lo abbiamo raggiunto. Sappiamo tutti che questo grande club meriterebbe di lottare per obiettivi completamente diversi e sono sicuro che, a partire dalla prossima stagione, la Fiorentina tornerà dove merita di stare”.

“Ho apprezzato ogni momento, a presto”

“Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire a casa qui a Firenze fin dal primo giorno. Ho apprezzato ogni singolo momento di questa stagione. Forza Viola, a presto”.