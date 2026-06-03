Un futuro ancora tutto da scrivere... Ma intanto Solomon si mette in mostra in nazionale con una prestazione (con)vincente

In attesa di capire il proprio futuro, Manor Solomon ha preso parte al ritiro della nazionale Israeliana, che stasera ha avuto la meglio nell'amichevole contro l'Albania.

La prestazione di Solomon

88 minuti in campo per l'ala di proprietà del Tottenham, il cui futuro è ancora in bilico fra un ritorno alla Fiorentina e una nuova sistemazione. Solomon si è reso più volte pericoloso con le sue classiche serpentine sull'esterno del campo, ma a causa della poca precisione al tiro, non ha trovato la giocata vincente.

Il risultato

Israele ha trovato la vittoria al 73esimo grazie al tiro mancino precisissimo di Oscar Gloukh, che ha superato il portiere avversario con un potente diagonale.