Si sistema un altro pezzo del puzzle panchine in Serie A. Trovato il nuovo allenatore di una big italiana
Secondo quanto riportato dal media portoghese A Bola, c'è l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan. Il club rossonero così avrebbe trovato il sostituto di Allegri.
L'intesa
L'intesa sarebbe stata trovata sulla base di un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions League.
Altro pezzetto del puzzle
Il nuovo allenatore rossonero potrebbe essere a Milano tra oggi e domani per mettere la firma sul contratto. Si va completando un altro pezzo del puzzle delle panchine di Serie A.
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