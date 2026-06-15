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Si sistema un altro pezzo del puzzle panchine in Serie A. Trovato il nuovo allenatore di una big italiana

Redazione /
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Secondo quanto riportato dal media portoghese A Bola, c'è l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan. Il club rossonero così avrebbe trovato il sostituto di Allegri

L'intesa

L'intesa sarebbe stata trovata sulla base di un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions League. 

Altro pezzetto del puzzle 

Il nuovo allenatore rossonero potrebbe essere a Milano tra oggi e domani per mettere la firma sul contratto. Si va completando un altro pezzo del puzzle delle panchine di Serie A. 

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