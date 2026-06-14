Rangnick stronca il Milan: "Avevo chiesto solo chiarezza, ma non c'è stata". I rossoneri ancora alla ricerca del nuovo Ds

Il commissario tecnico dell'Austria Ralf Rangnick, accostato con insistenza al Milan come possibile nuova figura chiave nella dirigenza rossonera, ha parlato anche del mancato accordo con Cardinale in conferenza conferenza stampa

Il no al Milan

"c'è stato un contatto tre settimane fa e ci sono stati colloqui - ha detto il tecnico austriaco - Ho chiarito fin dall'inizio che volevo chiarezza prima dell'inizio del Mondiale per me, per la squadra e per la Federazione. Questa chiarezza però non c'è stata chiarezza".

Rinnovo

Rangnick ha poi rivelato in conferenza stampa di aver rinnovato con la federazione austriaca fino al 2027 con possibilità di proroga al 2028 in caso di qualificazione ad Euro 2028