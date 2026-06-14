Pedullà: "Contatti fra Vanoli ed un club di Serie A". L'ex tecnico viola pronto a tornare subito in pista

Paolo Vanoli non perde tempo e si rimette subito in pista dopo l'esperienza a Firenze. L'ex tecnico della Fiorentina potrebbe infatti diventare l'allenatore di una squadra neopromossa in Serie A.

Club interessato

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà tramite il suo canale You Tube, il Monza starebbe pensando a Vanoli come sostituto del partente Bianco. Secondo l'esperto di mercato fra venerdì e sabato ci sarebbero stati anche dei contatti per mandare avanti la trattative, che per ora non può assolutamente definirsi conclusa.

Sfida a tinte viola

Per la panchina dei lombardi il nome favorito sembrava quello di un altro ex Fiorentina, Alberto Gilardino. Una sfida fra le due conoscenze viola dunque per ottenere la panchina del Monza.