Vanoli potrebbe rimettersi subito in pista: a sorpresa si libera la panchina di una neopromossa in Serie A

Nonostante la promozione in Serie A ottenuta attraverso la bagarre dei play-off, cambiano tante cose in quel di Monza. Dopo l'addio dell'ex dirigente della Fiorentina Nicolas Burdisso, infatti, anche Paolo Bianco ha deciso di salutare.

Vanoli subito in pista?

Secondo Sky Sport il tecnico avrebbe preferito rimanere in Serie B, con il Pisa ipotesi concreta per la prossima stagione. Il Monza si ritrova dunque a dover cercare un sostituto e tra i candidati ci sarebbe anche l'ormai ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli.