Federico Russo: "Grosso deve aprire e portare avanti un ciclo a Firenze. Vanoli? Sarei stato contento fosse rimasto, ma..."

Il noto radioconduttore e tifosissimo viola Federico Russo ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sul nuovo tecnico Grosso e non solo.

Su Grosso

“Su Grosso ho delle buone sensazioni, perché mi fido del lavoro di Paratici. Credo ci stia pensando da tempo a questa scelta. Credo che sia un nome promettente quello del nuovo tecnico viola. E' un mister giovane che spero cresca insieme a noi. Quello che manca alla Fiorentina ora è aprire e portare avanti un ciclo”.

Sul futuro e su Vanoli

“C'è da ricostruire. Gli errori ci stanno. Ora serve la pazienza di aspettarlo e con lui i nuovi innesti. Vanoli? Sono stato d'accordo con gli applausi di Firenze. Ha preso una squadra distrutta che non era la sua, fatta per altri. Ha lavorato sodo, ha ricompattato un gruppo distrutto e ci ha salvati con anticipo. Ha compiuto un miracolo. Fosse rimasto io sarei stato contento, ma credo si sia voluto chiudere un capitolo”.