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Il Monza risolve la grana allenatore. I lombardi pronti ad affidare la panchina ad un ex viola

Claudio Tirinnanzi /
Alberto Gilardino
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il Monza, grazie alla vittoria dei play off di Serie B, è una delle squadre 3 squadre promosse nel massimo campionato italiano. I lombardi però, non hanno fatto nemmeno in tempo a festeggiare che sono stati chiamati a risolvere un doppio addio. 

Doppia emergenza

Prima il tecnico protagonista della promozione, Paolo Bianco, ha deciso di rimanere in Serie B con il Pisa; poi l'addio anche del Ds Burdisso, che ha scelto di tornare in Argentina. Almeno una delle due difficili questioni sembra essere in via di risoluzione. 

Probabile nuovo allenatore

Per la panchina infatti i biancorossi sono vicini a chiudere per l'ex giocatore della Fiorentina Alberto Gilardino. Dopo le esperienze a Genoa e Pisa, terminate entrambe anzitempo con un esonero, l'ex attaccante è pronto a tornare in pista. 

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