UFFICIALE: Inizia la nuova avventura di Galloppa alla guida di una squadra di Serie B

L'annuncio era nell'aria ed alla fine è arrivata anche l'ufficialità: Daniele Galloppa è il nuovo allenatore del Modena. L'ex tecnico gigliato ha firmato un contratto fino al 2028, con opzione per la stagione seguente.

Il comunicato del Modena

Questo il comunicato del club gialloblu: “Il Modena FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Daniele Galloppa. Il tecnico romano ritrova così i colori gialloblù a distanza di dieci anni dall’esperienza vissuta da calciatore con la maglia canarina. Classe 1985, Daniele Galloppa vanta una lunga e importante carriera nel calcio italiano. La sua prima esperienza in panchina arriva nella stagione 2018/19, alla guida del Santarcangelo in Serie D. Dall’anno successivo inizia il percorso nei Settori Giovanili: dopo una stagione alla Vis Pesaro, nel 2020 approda alla Fiorentina, dove assume inizialmente la guida dell’Under 17, prima di essere promosso nel 2023 alla Primavera. Alla guida della Primavera viola vive tre stagioni di grande rilievo, distinguendosi per la valorizzazione dei giovani e per i risultati ottenuti. Nel primo anno conquista la Coppa Italia Primavera, nel 2025 raggiunge la finale scudetto persa contro l’Intere, nella stagione appena conclusa, vince il titolo di Primavera 1 superando il Parma in finale. Nell’ultima annata ha inoltre guidato ad interim la Prima Squadra, andando in panchina con la Viola in occasione di una trasferta di Conference League.”

La presentazione

Galloppa verrà presentato in una conferenza stampa prevista per martedì 16 giugno alle ore 12.