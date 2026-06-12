Galloppa: "I ragazzi hanno tanto da dare, in Italia manca la cultura del coraggio. Ma qualcosa sta cambiando"

L'ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è pronto al salto nel calcio dei grandi. Intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato anche della crescita del talento in Italia.

“I ragazzi hanno tanto da dare, manca cultura del coraggio e della visione”

Sui ragazzi: “Hanno tanto da dare. Chiaramente c'è del talento, c'è della qualità. Lo dimostrano tutte le nazionali giovanili, anche adesso l'Under 17 è campione d'Europa. Manca la cultura di avere una visione e di avere del coraggio, in Italia è difficile. La pressione è alta e devi avere la forza di sostenerla, ma questi ragazzi hanno tanto da dare”.

“Mi piace l'impronta che sta prendendo il calcio”

“Si può cambiare questa cultura, anche l'impronta dove sta andando il calcio è diversa. Tanti allenatori hanno idee un po' più moderne e coraggiose, non tendenti a speculare. Ciò potrebbe aiutare anche i giovani a esprimersi meglio. Poi ci sono società dove il risultato conta e, in quel caso, il club deve aiutare l'allenatore”.