Fortini non dimentica Galloppa: "E' stato un piacere, ti meriti il meglio" - FOTO

Protagonista di quella “sua” Primavera che riesci a vincere la Coppa Italia di categoria nella stagione 2023-2024, questa mattina il terzino della Fiorentina Niccolò Fortini a voluto omaggiare il suo ex allenatore nel giorno successivo al suo addio al club.

Il legame tra i due è stato decisivo per la crescita del giocatore

Stiamo parlando di Daniele Galloppa, che è stato decisivo per il giocatore nel suo personale percorso di crescita. L'ottima stagione in Primavera 1 sotto il suo attento sguardo gli ha poi garantito di essere notato dalla Juve Stabia, dove nella stagione successiva si è definitivamente consacrato. “E' stato un piacere, ti meriti il meglio. in bocca al lupo mister” questo il messaggio pubblicato dal classe 2006 sui social.

Questa la storia Instagram in questione: