Italiano ha iniziato a costruire il suo Besiktas con uno sguardo all'Italia. Valutazioni in corso per un centrocampista della Fiorentina

A poco più di una settimana dal suo arrivo in Turchia, l’ex tecnico di Fiorentina e Bologna Vincenzo Italiano ha già iniziato la costruzione del suo Besiktas, con un grande occhio di riguardo al mercato italiano. Ed è notizia di quest’oggi che tra i nomi vantati c’è anche quello di un giocatore della Fiorentina.

Italiano starebbe pensando a portare in Turchia un suo ex centrocampista

Secondo quanto riportato in mattinata dal giornalista turco di Tivibu Spor Dogan Gundogdu, partendo appunto dalla costruzione del centrocampo, tra i nomi che sta valutando la dirigenza del club bianconero c’è anche Rolando Mandragora della Fiorentina, che lo scorso inverno ha rinnovato il suo contratto con il club gigliato. Resta da vedere se il Besiktas avanzerà in modo più concreto nei prossimi giorni per avviare i contatti con il club viola, e soprattutto capire di che tipo sarà l’eventuale offerta messa sul piatto a Fabio Paratici.