Anche il Milan ha praticamente concluso il suo infinito casting panchina e al completamento del puzzle manca solo un pezzo

L'addio quasi a sorpresa, a seguito del fallimentare finale di stagione, di Max Allegri ha aperto la stagione della rivoluzione anche in casa Milan, con un lungo e confusionario casting per la scelta del nuovo tecnico.

Dopo diversi no, alcuni in comune con la Fiorentina come quelli di Iraola e Glasner, i rossoneri si sono orientati su Ruben Amorim, ex tecnico di Sporting e Man Utd che l'allora squadra di Pioli affrontò proprio l'estate scorsa in amichevole. Con il portoghese ad un passo, il puzzle delle panchine di Serie A è quasi al completo: al netto di alcune scelte sono ancora da ufficializzare, solo il Monza deve prendere la sua decisione.