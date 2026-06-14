Ci si mette anche Grosso: il tecnico vuole gestire ancora Kean. E la Fiorentina non ha urgenze di bilancio per liberarsene

I due si sono già incrociati e la convivenza è stata anche lunga: ben tre anni nel settore giovanile della Juventus. Per Fabio Grosso e Moise Kean non ci saranno troppe presentazioni da fare: tra il 2014 e il 2017 i due hanno avuto modo di conoscersi, agli albori delle rispettive carriere. E anche per questo, la volontà del neo tecnico viola sarebbe proprio quella di lavorare con l'attaccante, secondo il Corriere dello Sport-Stadio.

Dal canto suo la Fiorentina non ha urgenze di bilancio che la spingano a dover cedere a tutti i costi Kean, scrive il quotidiano (anche se qualche ragionamento sulla riduzione del monte ingaggi è più che attuale). Nessuna emergenza economica ma soprattutto, nessun club che si sia fatto vivo per lui. Se Grosso spinge per avere ancora con sé Kean, al momento trova a fargli da sponda anche lo stesso Paratici.