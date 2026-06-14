Kean, poca voglia di lasciare Firenze a meno di Champions o Europa League. Paratici convoca il suo entourage

Kean sì o Kean no: Paratici vorrebbe instradare la vicenda nella prossima decina di giorni, da quando farà il suo ritorno dall'America. Non dipenderà solo dalla volontà delle parti perché la famosa clausola per l'estero varrà nella prima quindicina di luglio. Però secondo La Nazione, il Ds viola convocherà l'entourage dell'attaccante nei prossimi dieci giorni al Viola Park per intercettare anche l'aria che tira nella testa di Moise.

E a quanto pare l'attaccante di voglia di andarsene non ne ha poi così tanta: salvo offerte da club di Europa o addirittura Champions League, Kean è pronto a rimanere. Non c'è mal di pancia al momento anche perché dopo una stagione del genere, difficilmente ci sarà la fila fuori da casa sua. Dirà la sua anche Grosso ma ad oggi, l'idea di restare alla Fiorentina è più che concreta.