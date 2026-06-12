Kean sarebbe al centro della nuova Fiorentina: Paratici ascolterà solo grandi offerte

Tra la Fiorentina e Moise Kean c'è futuro? L'intenzione è capire in questi giorni se il giocatore continuerà a vestire la maglia viola… e sembra esserci un primo cenno d'intesa. Già l'entourage sembra propenso a una permanenza, forte dell'ingaggio e del lungo contratto.

Kean-Fiorentina, anche il club vuole continuare insieme

Anche le idee del club, adesso, sembrano più chiare. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Moise Kean è al centro della Fiorentina di Grosso e di Paratici. Il centravanti sarebbe designato come elemento cruciale della squadra, a reggere l'attacco del 4-3-3 del tecnico (che peraltro l'ha già allenato).

Paratici può cedere solo se…

Insomma, l'intenzione sembra essere quella di continuare a offrire a Kean il ruolo da protagonista che finora ha sempre avuto, anche deludendo in parte le aspettative. Paratici ascolterà soltanto offerte importanti, che in caso saranno prese in considerazione.