Fontana: "Dopo tanti anni ho grandi aspettative sulla Fiorentina. Kean? Faccia capire le sue intenzioni, è calato"

Il futuro del mercato della Fiorentina passa anche dal proprio centravanti. Moise Kean non disdegna l'opzione di rimanere a Firenze, da capire meglio le volontà del club, che magari emergeranno dopo il meeting negli USA. Intanto del classe 2000 ha parlato l'agente FIFA e avvocato Andrea Fontana, intervenuto a Sportitalia.

“Kean faccia capire le proprie intenzioni”

“Mi piace molto Kean, lo seguo da quando è giovane. Era giù un prodigio, faceva un altro sport. Ora è un ragazzo di 26 anni, al massimo della propria maturità. Che intenzioni ha? Ce lo faccia capire lui. Ci sono molto aspettative sul suo conto, eppure l'ultima stagione ha un po' deluso: ha sbagliato parecchi gol e il rendimento è calato”.

“Grandi aspettative sulla Fiorentina”

Sulla Fiorentina: “Mi aspetto tanto dal club. Sono passati anni, credo sia arrivato il momento di costruire una rosa finalmente competitiva, per ambire a qualcosa di più importante. Ho grandi aspettative sul mercato. E Kean, nello specifico, ha l'età giusta per trascinare l'attacco viola sulle proprie spalle. Può cambiare qualcosa con Grosso in panchina”.