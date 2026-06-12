Kostic e quel fil rouge con Piccoli e Kean. Un incontro per prendere "tre piccioni con una fava"

Paratici è al lavoro per regalare a Fabio Grosso gli esterni d'attacco per il suo 4-3-3. Oltre ai giovani come Volpato e Koleosho, la squadra mercato viola segue con attenzione un profilo low cost di grande esperienza.

Acquisto a parametro zero

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina rilancia infatti con decisione il nome di Filip Kostic. L'esterno serbo si svincola a zero dalla Juventus; nonostante la concorrenza di altri club di Serie A, il suo acquisto sarebbe sicuramente meno oneroso e complicato rispetto agli altri obiettivi viola.

Incontro in vista

La trattativa, essendo il serbo di fatto svincolato (ufficialmente da luglio), si terrà solamente con l'entourage del calciatore, che è una vecchia conoscenza della Fiorentina. Il procuratore di Kostic è infatti Alessandro Lucci, grande protagonista dei mercati viola sotto la gestione Pradè e agente anche di due calciatori viola al centro del mercato: Kean e Piccoli. Secondo La Gazzetta a breve si terrà un incontro per parlare di tutti e tre i calciatori.