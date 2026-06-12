La stella del Parma e l'esubero del Milan. Paratici prepara il terreno in caso di addio di Kean

La Fiorentina si appresta a vivere un mercato di profondo cambiamento, soprattutto nel reparto d'attacco. Oltre alla batteria di esterni alti completamente da ripensare, Paratici potrebbe anche avere la necessità di acquistare i centravanti della squadra viola.

Futuro in bilico

Il futuro di Moise Kean e di Roberto Piccoli è infatti in bilico. Il primo, reduce da una stagione difficile e condizionata anche dagli infortuni, potrebbe salutare Firenze qualora arrivasse un'offerta alta (anche se la clausola da 62 milioni difficilmente verrà pagata), il secondo invece ha deluso le aspettative e potrebbe lasciare la Fiorentina in prestito per valorizzarsi altrove.

I possibili sostituti

Per questo motivo il club sta monitorando le possibili alternative per il ruolo di prima punta. I nomi seguiti con maggiore attenzione sono Mateo Pellegrino, classe 2001 Parma autore di 9 reti in Serie A quest'anno, e Santiago Gimenez, esubero del Milan con il quale è stato protagonista di una stagione a dir poco negativa (un gol, in Coppa Italia, in tutta la stagione).