La Fiorentina di fronte a un bivio: all in su Kean o rivoluzione in attacco? Le garanzie richieste da Paratici

Il nome di Moise Kean, inevitabilmente, sarà al centro dell'attenzione in questo mercato estivo. Secondo le ultime notizie l'attaccante resterebbe volentieri alla Fiorentina, ma al contempo la società viola dovrà fare le proprie valutazioni tenendo conto anche dell'ultima stagione e della condizione fisica del calciatore.

Servono garanzie

Al netto del rapporto con Grosso, il futuro di Kean dipenderà molto anche dalle garanzie che potrà dare. Se rimanesse sarebbe ovviamente lui l'attaccante titolare, ma la Fiorentina non può permettersi di fare all in se il problema alla tibia non sarà completamente risolto. Al tempo stesso la permanenza di Kean non sarebbe compatibile con l'arrivo di un altro centravanti di livello, prima di tutto per una questione economica.

Paratici di fronte a un bivio

La Fiorentina, dunque, si trova davanti a un bivio: continuare con Kean nonostante tutte le problematiche dell'ultima stagione oppure, fermo restando che Piccoli continuerà a ricoprire il ruolo di prima alternativa, incassare il più possibile e puntare su un altro profilo? I prossimi giorni potrebbero essere decisivi da questo punto di vista.