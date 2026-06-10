Graziani: "La Fiorentina ha bisogno di un attaccante come Raspadori accanto a Kean. Gudmundsson ha fatto il suo tempo"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Quello di Grosso sarà un compito facilitato, perché peggio di questa stagione la Fiorentina non può fare. Ci auguriamo che la professionalità, la bravura e le conoscenze di Paratici facciano la differenza. La gestione della Fiorentina è nelle sue mani, poi ovviamente molto dipenderà dal budget che verrà messo a disposizione e da quanto si riuscirà a riparare il monte ingaggi”.

“Bisogna dare tempo ai giovani”

Poi ha aggiunto: “Quando un giovane è bravo bisogna puntare su di lui, lasciargli il tempo di sbagliare, dargli fiducia. Si va però a peggiorare: tutti i nomi che ho sentito finora nel mercato sono stranieri, e non vale solo per la Fiorentina. Perché il Napoli, ad esempio, non punta su Vergara ai nastri di partenza? Se non cambiamo mentalità il calcio italiano non crescerà mai”.

“Gudmundsson ha fatto il suo tempo”

Infine: “La Fiorentina ha bisogno di un attaccante sveglio, rapido, che sappia svariare sul fronte offensivo al fianco di un Kean che invece è più statico. Gudmundsson ha dimostrato di non poter essere quel tipo di calciatore e credo che ormai si sia giocato tutti i bonus. Ci aspettavamo un top e invece è stato un flop, se arrivasse un'offerta lo cederei”.