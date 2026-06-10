L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Se Grosso vuole proporre un 433 con gli esterni a piede invertito, bisogna prendere dei profili che sappiano vedere la porta e magari un attaccante con caratteristiche diverse da Kean, che venga incontro e faccia girare la squadra. Kean è un attaccante di profondità, di area di rigore, che predilige un gioco in ampiezza con gli esterni non a piede invertito. Questi sono tutti ragionamenti che Paratici e Grosso dovranno fare”.

“Bisogna ripartire da Kean”

Poi ha aggiunto: “Grosso al Sassuolo aveva Berardi e Laurienté, due calciatori perfetti per il suo tipo di gioco. Avercene di esterni così. Da Kean, comunque, si deve ripartire a maggior ragione se lui rimane volentieri. Il problema alla tibia però va risolto, e con esso anche altre questioni che l'hanno caratterizzato quest'anno. La società deve essere più severa con lui: se resta, deve rispettare le regole come tutti gli altri, altrimenti si creano problemi nello spogliatoio com'è accaduto quest'anno”.