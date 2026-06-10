L'erede di Kean? Il bomber potrebbe essere argentino...

La permanenza di Moise Kean alla Fiorentina non è certa al cento per cento, anzi.

L'eventuale partenza del bomber viola costringerebbe il club a cercare alternative offensive, andare a prendere un altro centravanti che possa garantire gol alla squadra.

Soluzione argentina

Tra le soluzioni a disposizione della dirigenza gigliata, secondo quanto riportato da Il Tirreno, spicca Mateo Pellegrino, argentino che nell'ultimo anno e mezzo si è messo in mostra con la maglia del Parma, realizzando 15 reti.

Profilo che piace

Un profilo il suo che piace sia per caratteristiche che per prospettive di crescita. La valutazione data dal club emiliano è compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.