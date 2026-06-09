Bucciantini: "Se Kean fosse tutto centrato sarebbe un grade giocatore. Gli manca il talento per avere continuità"

L'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo anche sull'attaccante viola Moise Kean.

Le parole su Kean

“Lo scorso anno abbiamo avuto Kean e Retegui, che hanno segnato molti gol. Se fosse sempre centrato sia fisicamente sia mentalmente, Kean sarebbe un centravanti di altissimo livello. Negli ultimi anni il calcio italiano non ha prodotto molti esterni offensivi e mancano anche i classici numeri 10. Qualche anno fa si doveva scegliere tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero; oggi, invece, chi c'è?”.

Mancanza di talento

“Si parla sempre di bomber, ma in realtà mancano giocatori d'attacco capaci di fare la differenza. Kean e Retegui sono stati i goleador della scorsa stagione. Kean possiede un grande talento calcistico, ma gli manca ancora quella continuità che gli consentirebbe di trasformare il suo potenziale in numeri costanti e di altissimo livello”.