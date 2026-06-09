Corriere dello Sport-Stadio: C'era una volta in America, tra Paratici, Commisso e Kean...

Due, le pagine del Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina.

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Ampio spazio stamani per: “Viola, questo è Grosso”. Sottotitolo: £L’urlo di Berlino di vent’anni fa ora è per Firenze".

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Qui leggiamo :"C’era una volta in America". Sottotitolo: “Il ds ha libertà ma il presidente ha già chiesto di alleggerire il monte ingaggi Kean al centro del dibattito”. Di spalla infine: “La ricetta Usa di Infantino e Commisso”.