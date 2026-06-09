“Paratici ha preso Grosso mentre tanti ancora non hanno allenatore. Kean? Senza coppe difficile prendere di meglio per la Fiorentina”

Ospite de Il Salotto del Calcio su TVL, l’ex centrocampista di Torino, Parma, Livorno e non solo Riki Di Bin si è concentrato anche sulla situazione di casa Fiorentina, esprimendosi sulla scelta in panchina della squadra gigliata e su Moise Kean.

‘La Fiorentina è da costruire, ma Grosso…’

“Quando mancano figure che decidono, diventa difficile per la società, ci si trova un po’ allo sbando, a cominciare dall’allenatore, che ha bisogno di chi faccia da tramite tra squadra e società. Paratici potrebbe cambiare il discorso, ed intanto la Fiorentina ha preso l’allenatore, mentre ancora tante società sono a decidere il da farsi. Grosso è un allenatore giovane, emergente, che sa stare nelle piazze importanti. Se potrà lavorare con tranquillità e serenità potrà far bene. Certo, c’è una squadra da costruire, ma un’annata andata male non significa che bisogna buttar via tutto, anzi, c’è grande voglia di rifarsi”.

‘Non è che ora Kean non è più buono a nulla’

“Kean? Veniva da un’annata positiva la stagione passata, non è che non è più buono a nulla… ora dovrà parlare con Grosso e trovare dei punti comuni per far bene. Lo terrei, non mi sembra in giro ci sia molto e che ci siano tanti soldi da spendere. La Fiorentina non fa le coppe e diventa difficile portare calciatori”.