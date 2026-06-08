Stovini: "Grosso è pronto a una piazza come Firenze, ora tocca a Paratici. La Fiorentina deve ripartire"

L'ex calciatore Lorenzo Stovini, in collegamento con TMW Radio, ha commentato l'arrivo di Grosso sulla panchina della Fiorentina.

L'opinione di Stovini

“Speriamo bene, perché al Sassuolo ha fatto benissimo e Firenze deve ripartire. Speriamo che Paratici costruisca una squadra all'altezza: io credo che Fabio sia pronto a uno step del genere, ma dipenderà anche da cosa gli sarà dato a disposizione”.