Bucchioni: "Paratici sta gettando le basi per il futuro, le idee del Como e quelle di Baldini fonti di ispirazione"

“Fra un mese esatto saranno vent'anni da quell'ultimo rigore, da quell'urlo che ha squarciato la notte di Berlino. Fabio Grosso ora dovrà portare lo stesso coraggio e la stessa personalità sulla panchina della Fiorentina”. E' quello che scrive su La Gazzetta dello Sport il giornalista Enzo Bucchioni.

Mourinho, Sarri e invece…

E poi: “Firenze più che Grosso si aspettava un grosso nome, c'è chi ha sognato Mourinho, chi ha invocato Sarri, ma erano almeno un paio di mesi che Paratici aveva puntato dritto su questo allenatore in carriera, che aveva lanciato proprio lui con la Primavera della Juve”.

Via i big

Inoltre: “Paratici sta gettando le basi per il futuro, le idee del Como e quelle di Silvio Baldini e della sua Under sono fonti di ispirazione. In queste ore il ds viola è negli Stati Uniti, sta parlando dei suoi piani con la famiglia Commisso, c'è da aspettarsi un rinnovamento profondo…nessuno è incedibile, andranno via in tanti, anche quei big deludenti come Gudmundsson o Dodo, forse pure Gosens e De Gea”.