Malusci: "In Nazionale Comuzzo ha dimostrato le sue qualità. La Fiorentina deve tenerlo e dargli fiducia"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Con la Nazionale ho rivisto il Comuzzo dello scorso campionato, sereno come mai lo è stato in questa stagione in cui ha sofferto sia le difficoltà di tutta la squadra sia personali. Con l'Italia ha dimostrato di possedere delle qualità e che, se è tranquillo e disinvolto e se sente la fiducia dell'ambiente, può essere un valore aggiunto. Certamente questo è un aspetto su cui deve migliorare, perché le annate difficili possono capitare e lui deve essere in grado di affrontarle e superarle”.

“Serve un centrale forte”

Poi ha aggiunto: “Lo terrei, perché può essere un punto di forza della nuova Fiorentina. Certo, se arrivasse un'offerta importante sarebbe giusto fare delle valutazioni, ma molto dipende dalla strategia della società. Un centrale forte va preso, ma io lui lo terrei a patto di dargli fiducia e metterlo nelle condizioni di giocare serenamente e dimostrare le proprie qualità".