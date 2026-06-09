Angelozzi: "La Fiorentina con Grosso ha fatto un colpo, ha personalità giusta per Firenze. Bisogna credere in Comuzzo"

Il direttore sportivo uscente del Cagliari Guido Angelozzi è intervenuto a Lady Radio, esprimendosi su vari temi di casa Fiorentina, a cominciare da Fabio Grosso.

‘Grosso capisce di calcio e vuole dominare la partita’

“Ho scoperto come calciatore Grosso quando giocava al Chieti in C2, e lavoravo a Perugia con Gaucci, lo abbiamo portato in A ed ha fatto un percorso splendido che lo ha portato a diventare campione del Mondo. Lo volevo portare al Sassuolo quando andò via Di Francesco ma la proprietà non se la sentì. Grosso capisce di calcio e sa capire il valore dei giocatori, trasmette concetti precisi alla squadra e vuole sempre dominare la partita”.

“Paratici è un direttore internazionale più che sportivo, un personaggio importante, anche Goretti sa il fatto suo, è un professionista di alto livello. Grosso è un colpo della Fiorentina, ha personalità e l’esperienza giusta per confrontarsi con una piazza come Firenze. I tifosi viola sono critici ma capiscono quando uno fa giocare bene la squadra e lo sanno apprezzare. Kean con Grosso va benissimo”.

‘Puntare sui giovani, vanno aspettati’

“Comuzzo è un giovane, va aspettato e bisogna crederci. Ha delle qualità, quest’anno alla Fiorentina nessuno è andato bene, e la squadra era da Europa. L’annata è stata maledetta e nel calcio può succedere. Grosso dà fiducia ai giovani e la Fiorentina ne ha tanti”.