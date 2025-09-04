Il direttore sportivo del Cagliari Angelozzi ha parlato in conferenza stampa per parlare del mercato estivo. Tra le questioni dibattute anche la partenza di Piccoli verso la Fiorentina.

La partenza di Piccoli

"L’acquisto poco prima della sfida contro la Fiorentina è stato un caso. La società viola era da tempo sul giocatore e ha voluto accelerare i tempi per l’acquisto. Abbiamo avuto diverse trattative per Piccoli, le prime quattro della Serie A e alcune squadre straniere. Noi abbiamo chiesto una cifra importante, magari nemmeno il presidente si aspettava che si arrivasse a quella cifra per la vendita".

E sul campionato

“Siamo soddisfatti di questo inizio di campionato, abbiamo sfidato due big e mi è piaciuto come abbiamo giocato. Con la Fiorentina abbiamo giocato a pochi giorni dalla perdita del nostro miglior attaccante e abbiamo fatto una grande gara”.