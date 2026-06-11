Bucchioni: “Grosso scelta coraggiosa, meglio nuovo che usato non garantito. Il budget di Paratici, se arriva offerta per Fagioli…”

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che ha spaziato dal tema allenatore della Fiorentina fino a quello imminente del mercato in casa viola.

‘Grosso scelta coraggiosa della Fiorentina’

“La scelta che ha fatto la Fiorentina con Fabio Grosso è coraggiosa. A Firenze in tanti non sono contenti dell’ex Sassuolo, ma la scelta non è da condannare. È un allenatore che porta idee, ottiene risultati e fa giocare bene le proprie squadre. Meglio che andare a prendere l’usato, neanche tanto garantito, meglio il coraggio di andare a prendere qualcosa di nuovo. Grosso per la prima volta siederà sulla panchina di una squadra italiana di alto livello. È cresciuto molto negli ultimi anni ed a Sassuolo ha fatto due stagioni straordinarie. Porta idee di calcio moderno, sono scelte che vanno nel solco di Baldini come possibile allenatore della nazionale”.

’Tanti calciatori da vendere, sarà rifondazione’

“Il budget della Fiorentina sul mercato? Naturalmente non ce lo diranno mai, ci sono colloqui in corso negli Stati Uniti tra Paratici e Commisso. Una cosa è certa: la Fiorentina ha tanti calciatori da vendere, quando si rifonda e si riparte con un nuovo progetto, il vero problema è questo, più che in uscita che in entrata. Si abbasserà il monte ingaggi e ci si libererà di tanti giocatori. Dopo una stagione disastrosa come quella da poco conclusa, oltre ai prestiti di rientro, ci sarà da cedere anche tanti dei calciatori già in rosa. Si può puntare sui giovani, vedi Ndour, Comuzzo, Fagioli, anche se davanti ad un’offerta importante potrebbe partire. Da capire cosa accadrà con De Gea e con Kean che guadagna 5 milioni di euro. Si rinnoverà moltissimo”.