Fagioli: "Otto mesi intensi con un obiettivo chiaro. Grazie di tutto mister"

Adesso è ufficiale, Paolo Vanoli non è più l'allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha ricevuto i ringraziamenti da parte della società, con tanto di parole del presidente Commisso. Di lui ha parlato anche il centrocampista Nicolò Fagioli.

Fagioli saluta Vanoli

Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Otto mesi intensi con un obiettivo chiaro, in quel momento davvero difficile della stagione. Grazie di tutto mister”, la dedica a Vanoli.

“Grazie di tutto mister”

Ecco il contenuto pubblicato da Fagioli: