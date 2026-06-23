Il reparto scouting della Fiorentina sembra essersi particolarmente concentrato sull'Argentina: Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, svela i due ultimi attenzionati in casa viola.

Zero pressioni

Il primo è Tomas Aranda, del Boca Juniors: classe 2007, giocatore molto duttile che può giocare come trequartista o esterno sinistro, e che ha collezionato 21 presenze in stagione segnando 1 rete e mettendo a referto 2 assist. Il CT dell'Argentina Scaloni lo ha anche premiato regalandogli l'esordio in Nazionale, nell'amichevole contro Honduras: curioso l'episodio al suo momento dell'ingresso in campo, quando ha dovuto dirgli di sputare la chewing gum che stava masticando, una particolarità che ha colpito il CT dell'Albiceleste per la freddezza del ragazzo. Che, aggiunge, “gioca molto bene, diamogli tempo”.

Pista più complessa

Anche il secondo profilo attenzionato gioca nel Boca Juniors: è Exequiel Zeballos, classe 2002, nome già più noto e giocatore già più pronto. Cresciuto nelle giovanili del Boca, l'esterno argentino non ha mai lasciato gli Xeneizes, coi quali ha raccolto 140 presenze in carriera segnando 16 gol e fornendo 16 assist. Su di lui c'è anche il forte interesse del Napoli - altra realtà da sempre vicina al calcio argentino -, ma attenzione: il ragazzo ha ricevuto un'offerta di prolungamento del contratto dal Boca e, a detta dei media argentini, sembra intenzionato a rimanere a Buenos Aires. Da capire se sarà possibile convincerlo e cosa servirà.