La Fiorentina segue da vicino un giovanissimo talento argentino. Avviati i contatti con l'entourage

Durante la trasmissione Sky Calciomercato-L'originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato l'interesse della Fiorentina su un giovanissimo talento argentino.

Interesse viola

Si tratta del classe 2009 Giovanni Baroni, trequartista del Club atletico de Talleres premiato miglior giocatore under 17 dell'Argentina. Secondo l'esperto di mercato sul gioiellino sudamericano, che vanta già 13 presenze con la prima squadra, ci sarebbe l'interesse anche di grandi club europei come il Borussia Dortmund e il Chelsea.

Contatti e cifre

La Fiorentina ha già avviato i contatti con l'entourage e, contro il fascino e il budget dei grandi club europei, punta a convincere il calciatore assicurandogli più spazio e minuti giocati. Baroni ha una clausola rescissoria da 25 milioni, ma un'offerta da 15 milioni più bonus potrebbe far vacillare il Talleres.