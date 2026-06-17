Fortini, l'addio alla Fiorentina nel destino. Ci prova un club di Serie A, c'è l'offerta

Nel futuro di Niccolò Fortini, con ogni probabilità, c'è l'addio alla Fiorentina. Il classe 2006 era partito con tante speranze, poi ha trascorso una stagione fatta di alti e bassi, perdendo progressivamente anche la possibilità di trovare spazio.

Fortini-Fiorentina, addio praticamente scritto

Non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo del contratto, anzi, da mesi è nell'aria la separazione. E il talento del ragazzo non è mai passato inosservato: nell'ultimo anno si sono affacciate Juventus, Napoli, Roma e anche alcuni club dall'estero come il Bayer Leverkusen. Ma adesso ce n'è un altro.

Potrebbe rimanere in Italia

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il Torino va forte su Fortini. I granata (che già avevano dimostrato interesse a gennaio) sono consapevoli della situazione tra la Fiorentina e il calciatore, che evidentemente è stato convinto. Ci sarebbe già l'accordo tra le parti, adesso resta da convincere il club viola. L'offerta si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro.