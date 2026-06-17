Il mercato viola portato avanti su due piani. Diversi tavoli di prestigio apparecchiati

Il diesse della Fiorentina, Fabio Paratici, ha una doppia missione sul mercato: comprare bene e (soprattutto) vendere benissimo. Questo è quello che scrive stamani La Nazione.

Supermarket

Facile a dirsi, meno a farsi. Questi sono i giorni in cui aprirà il supermarket gigliato che, tra esuberi, rientri dai prestiti, giovani da sistemare e contratti in scadenza, può vantare, si fa per dire, diverse decine di giocatori.

Tavoli apparecchiati

Un lavoro enorme che aspetta il dirigente gigliato che va fatto prima di aggredire le primissime trattative in entrata. In questo senso i nomi che circolano sono interessanti e ci sono anche diversi tavoli di prestigio apparecchiati.