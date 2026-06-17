E se qualcosa andasse storto, ecco che c'è un attaccante già sondato ed approvato...

Fabio Grosso vorrebbe tenere Moise Kean perché vede in lui un punto di riferimento fondamentale per la sua Fiorentina.

Ma in caso di divergenze…

Ma nel caso in cui nascessero delle divergenze, di qualsiasi natura, con il giocatore (oggi è previsto un incontro tra il club viola e il suo procuratore), la società dovrebbe sostituire l’ex Juventus con un profilo già sondato e approvato.

Pellegrino

E questo profilo già sondato ed approvato per il Corriere dello Sport-Stadio è quello di Mateo Pellegrino, classe 2001 legato al Parma da un contratto valido per altri quattro anni. La valutazione dei ducali si aggira intorno ai 20 milioni. L’ingaggio intorno ai 600 mila euro netti a stagione, sette volte più basso circa rispetto a quello di Kean.