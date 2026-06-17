Paratici e la costruzione di una squadra coraggiosa e simbolo della città: "Ci vuole la forza di prendere certe decisioni"

“Noi dirigenti dobbiamo prenderci delle responsabilità per quanto successo in questi anni. Non è solo una questione di Federazione, il cambiamento passa anche per le squadre di club che probabilmente non hanno avuto la visione e il coraggio per prendere certe decisioni”. E' questo uno dei passaggi più importanti delle parole dette dal direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, durante la presentazione del libro “Per vincere domani”.

Squadra coraggiosa

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che questo è esattamente questo che vuole fare Paratici con la Fiorentina: renderla una squadra coraggiosa, simbolo di una città e di una tifoseria che dopo l’ultima, complicata, stagione hanno solo voglia di ricominciare. Ripartire.

La Fiorentina e l'Italia

La Fiorentina da una parte, l'Italia dall'altra: entrambe le squadre vengono da un periodo che dire complicato è dire poco. Almeno la formazione viola è riuscita ad evitare la retrocessione, che a un certo punto era più che un semplice spauracchio. L'Italia invece…