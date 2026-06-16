Paratici al Mondiale ha messo nel mirino anche un centrocampista della Roma: i dettagli

Presente al Mondiale per vedere Brasile-Marocco, il diesse della Fiorentina Fabio Paratici è rimasto incantato dal centrocampista del Girona, Azzedine Ounahi, che però non è l'unico ad aver impressionato il direttore viola.

Il profilo

Tra gli altri c'è anche Neil El Ayanoui della Roma, che con i giallorossi ha collezionato 34 presenze in tutto. Il classe 2001 ha poi ribadito che a Roma sta benissimo e non vuole lasciare la squadra.

Possibilità Mondiali

Ci sarà da capire anche quelle che sono le volontà della Roma sul suo conto, oltre a quello che succederà ai Mondiali. La Fiorentina sarebbe pronta a procedere in caso si aprissero spiragli per una trattativa. Lo riporta Il Tirreno.