La Fiorentina fa sul serio per un giovane centrocampista della Roma, ma la concorrenza è agguerrita

L’edizione odierna de Il Messaggero, quotidiano che da sempre segue da vicino le vicende legate alla Roma, nel fare il punto in casa giallorossa ha sottolineato come uno dei profili piu promettenti del settore giovanile giallorosso sarebbe vicino a lasciare la capitale, nonostante abbia già fatto ammirare tutto il suo valore con tra i “grandi”. E sulle sue orme ci sarebbe anche la Fiorentina della famiglia Commisso.

La Fiorentina segue da vicino un giovane centrocampista della Roma

Stiamo parlando del centrocampista Alessandro Romano, che dopo aver esordito con la maglia giallorossa si è reso protagonista di una buona seconda parte di stagione in Serie B con la maglia dello Spezia. Negli ultimi giorni è stato registrato l'interesse della Fiorentina per il giovane giallorosso, con il club Viola che sarebbe disposto a mettere sul piatto 3 milioni di euro.

La concorrenza ovviamente però non manca

Il quotidiano mette però in guardi i Viola, sottolineando come anche altri club di Serie A stiano monitorando da tempo il giocatore, e che quindi potrebbero anticipare le mosse del ds gigliato Paratici. Secondo Il Messaggero infatti anche Sassuolo e Bologna, con i felsinei in netto vantaggio, seguono attentamente Romano, e chissà se nelle prossime settimane non possano presentare un’offerta ufficiale. La Roma, che deve monetizzare per non incorrere in sanzioni sul piano del Fair Play finanziario, sarebbe molto propensa a scatenare una vera e propria asta per lui.