La Lazio avrà anche il mercato a saldo zero... ma ciò non le impedisce di seguire Piccoli

Dovrà decidere il da farsi su Roberto Piccoli la Fiorentina perché l'attaccante porta ancora con sé il fardello della maxi spesa dell'anno scorso e la situazione è maledettamente intrecciata con tante altre, ancora senza una risposta. In ogni caso sull'attaccante qualche interesse c'è: secondo La Gazzetta dello Sport quello della Lazio, che però deve fare i conti con il mercato a saldo zero, imposto dalla nuova Covisoc.

La prospettiva vede comunque i biancocelesti poter sanare a breve la situazione per evitare tale penalizzazione. Certo non è il club di Lotito quello in grado di soddisfare economicamente la Fiorentina per Piccoli, a meno che non si apra un discorso legato al prestito.