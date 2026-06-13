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La Lazio avrà anche il mercato a saldo zero... ma ciò non le impedisce di seguire Piccoli

Redazione /
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Dovrà decidere il da farsi su Roberto Piccoli la Fiorentina perché l'attaccante porta ancora con sé il fardello della maxi spesa dell'anno scorso e la situazione è maledettamente intrecciata con tante altre, ancora senza una risposta. In ogni caso sull'attaccante qualche interesse c'è: secondo La Gazzetta dello Sport quello della Lazio, che però deve fare i conti con il mercato a saldo zero, imposto dalla nuova Covisoc.

La prospettiva vede comunque i biancocelesti poter sanare a breve la situazione per evitare tale penalizzazione. Certo non è il club di Lotito quello in grado di soddisfare economicamente la Fiorentina per Piccoli, a meno che non si apra un discorso legato al prestito.

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