Si allontana l'ipotesi di scambio Cancellieri-Piccoli. Una squadra greca in pressing sul laziale

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di uno scambio fra Lazio e Fiorentina. Al centro della trattativa erano finito l'attaccante viola Roberto Piccoli e l'ala biancoceleste Matteo Cancellieri.

Trattativa complicata

la Lazio, oltre al bisogno di far cassa, spingeva sulla cessione di Cancellieri anche in vista della scadenza di contratto nel giugno 2027. Lo scambio con la Fiorentina, complicato dal conguaglio economico che i viola chiedevano oltre a Cancellieri, sembra però destinato a non andare in porto.

Pista greca

Su Cancellieri è infatti molto forte l'interessa dell'Olympiacos. La squadra greca, che ormai 2 anni fa sconfisse i viola in finale di Conference League, è decisa a chiudere la trattativa e ad accontentare il club laziale. Li scrive il Corriere dello Sport.