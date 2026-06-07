Interesse pallido per Cancellieri e di offerte per ora non se ne parla. Cuesta prova a inserirsi

Nella lista dei nomi valutati dalla Fiorentina per ricostruire il suo reparto esterni c'è anche Matteo Cancellieri: il nome però al momento non scalda particolarmente, tanto che Il Messaggero conferma sì l'interesse ma al momento non risultano proposte concrete alla Lazio. Il classe 2002 non sarebbe però un obiettivo primario.

E allora il Parma di Cuesta ha chiesto nel frattempo informazioni: la Lazio del giocatore sarebbe più che disposta a liberarsene mentre per lui la realtà gialloblù significherebbe ritorno al recente passato.