I nuovi arrivi in attacco salutano entrambi? Paratici fa la lista degli obiettivi per gli esterni

Il Corriere Fiorentino fa il punto su quelli che sono i giocatori offensivi della Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda le fasce esterne d'attacco.

Doppio addio?

Harrison e Solomon sono con le valige in mano, nonostante il calciatore israeliano abbia fatto capire la sua intenzione di voler proseguire l'avventura in viola.

I nomi

Per questo la Fiorentina starebbe già guardando altrove per rinforzare gli esterni. Tra i nomi seguiti ci sono Volpato e Laurientè del Sassuolo, ma anche Cancellieri della Lazio, che i biancocelesti farebbero partire senza richieste eccessive.