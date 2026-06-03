VIDEO - Inizia l'era Gattuso alla Lazio: il tecnico "ex viola" arriva a Formello. Ora...

La girandola di panchine coinvolge tanti club di Serie A. Non solo la Fiorentina, inizia una nuova era anche in casa Lazio. Ha lasciato Maurizio Sarri dopo una sola stagione -secondo ciclo- in biancoceleste. Il tecnico sembrava essere anche obiettivo viola, ma poi il club ha scelto Fabio Grosso.

Dopo l'addio con Sarri, ecco il nuovo tecnico della Lazio

Adesso la Lazio ha puntato tutto su Gennaro Gattuso. L'ex viola, se così si può definire, ha raggiunto in queste ore la capitale ed è già arrivato a Formello. Manca solo il comunicato ufficiale, è già iniziata l'era Gattuso in biancoceleste.

Gattuso è arrivato

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