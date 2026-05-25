Sarri lascia la Lazio e ritorna già in pista, Gattuso verso la Capitale. Una vera girandola

In attesa di evoluzioni sul fronte Grosso-Fiorentina, il puzzle degli allenatori si sta componendo.

Sarri a Bergamo

Maurizio Sarri lascia la Lazio per accasarsi all'Atalanta al posto dell'ex allenatore viola, Raffaele Palladino.

Lotito cerca Gattuso

Contestualmente il presidente biancoceleste, Claudio Lotito ha come primo obiettivo, un altro ex viola (sia pur per poche ore) come Gennaro Gattuso, che ha chiuso in maniera burrascosa la sua collaborazione con la Nazionale.

Altre mosse sono attese nelle prossime ore.