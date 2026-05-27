Adesso è ufficiale l'addio di Sarri alla Lazio. Niente Fiorentina, ecco la destinazione

“I tifosi della Fiorentina sono quelli che più mi sono stati vicini nell'anno in cui non ho allenato. Li ringrazio sempre, ho un legame particolare essendo cresciuto in piazza Alberti. Ed è un piacere, anche se forse non avrò mai il privilegio di allenare la Fiorentina”: così Maurizio Sarri nell'ultima conferenza stampa al Franchi, da allenatore della Lazio. Ed è stata, sicuramente, l'ultima volta che è venuto a Firenze da tecnico biancoceleste.

Sarri-Lazio, l'addio è ufficiale

La Lazio, infatti, ha ufficializzato l'addio di Sarri tramite un comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale”.

Ecco la destinazione del tecnico

L'addio era nell'aria e i biancocelesti hanno già scelto il sostituto, Gennaro Gattuso. E per Sarri? Niente Fiorentina, per lui è pronta la panchina dell'Atalanta, club che sta prendendo anche Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.