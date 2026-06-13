Ferrara: "Fiorentina record coi giovani: la base solida c'è. Ora manca solo... la squadra dei grandi"

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara dà una lettura all'insegna dell'ottimismo giovanile, in attesa di scoprire il futuro della Fiorentina dei grandi:

"Non manca molto al report che Fabio Paratici e Alessandro Ferrari faranno sul loro viaggio a New York e sul confronto col presidente Joseph Commisso. Nel frattempo è bene provare a puntare gli occhi sul lato luminoso della strada. Giusto sottolinearlo: lo scudetto della Primavera e la vittoria del torneo di Viareggio dell’Under 18 non sono solo importanti successi sportivi ma anche i primi segni di una vitalità e di una coerenza del settore giovanile guidato da Valentino Angeloni.

Ma poi ci sono dei numeri da prendere molto sul serio: dal 2021 ad oggi la Fiorentina ha lanciato in serie A 27 giocatori. Nessuno ha numeri migliori della società viola. Solo quest’anno, nonostante le difficoltà della squadra, hanno esordito nella massima serie quattro ragazzi: Braschi, Balbo, Kouadio e Puzzoli. Una struttura come quella del Viola Park attira i ragazzi e le loro famiglie. E la creazione di una Under 23 sarà il prossimo step. In sintesi: in attesa di notizie sul futuro della Fiorentina dei grandi oggi è possibile dire che è stata costruita una base solida che sarà bene valutare con attenzione e, perché no, una buona dose di ottimismo".